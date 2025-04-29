Глава МИД Азербайджана отбыл с официальным визитом в Кувейт

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Кувейт.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Кувейт.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита 30 апреля запланирована встреча Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Али Аль-Яхья, а также другие двусторонние встречи на высоком уровне.

В рамках визита также предусмотрено проведение 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт, сопредседателем которой является министр иностранных дел.