Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании

Еврокомиссия (ЕК) намерена провести тщательное расследование блэкаута в Испании.
Как передает Report, об этом написал еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен в соцсети Х.
"Еврокомиссия запустит тщательное расследование отключений энергии в Испании и Португалии", - заверил чиновник.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила, что орган исключает кибератаку в качестве причины масштабных отключений электричества 28 апреля, и пообещала изучить все последствия и истоки этого кризиса.
Как сообщил журналистам источник в Еврокомиссии, авария в Испании и Португалии классифицируется по наивысшей, третьей категории серьезности энергетических инцидентов ЕС. Это означает, что ЕК должна собрать панель экспертов с участием операторов сетей Испании и Португалии, которые должны за полгода представить подробный отчет о причинах и всех деталях этого инцидента.