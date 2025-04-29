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Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании

Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании Еврокомиссия (ЕК) намерена провести "тщательное расследование" блэкаута в Испании. Об этом написал еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен в X.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 20:43
Еврокомиссия пообещала тщательно расследовать блэкаут в Испании

Еврокомиссия (ЕК) намерена провести тщательное расследование блэкаута в Испании.

Как передает Report, об этом написал еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен в соцсети Х.

"Еврокомиссия запустит тщательное расследование отключений энергии в Испании и Португалии", - заверил чиновник.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью подтвердила, что орган исключает кибератаку в качестве причины масштабных отключений электричества 28 апреля, и пообещала изучить все последствия и истоки этого кризиса.

Как сообщил журналистам источник в Еврокомиссии, авария в Испании и Португалии классифицируется по наивысшей, третьей категории серьезности энергетических инцидентов ЕС. Это означает, что ЕК должна собрать панель экспертов с участием операторов сетей Испании и Португалии, которые должны за полгода представить подробный отчет о причинах и всех деталях этого инцидента.

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