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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Баку прошло 17-е Азербайджано-Турецкое заседание военного диалога

    Армия
    • 12 ноября, 2026
    • 18:03
    В Баку прошло 17-е Азербайджано-Турецкое заседание военного диалога

    В Баку прошел семинар по деятельности рабочей группы по учебно-образовательному направлению "17-го Азербайджано-Турецкого заседания военного диалога высокого уровня".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    На семинаре проведены подробные обсуждения в целях развития возможностей командования и управления, радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности армий обеих стран, а также отслеживания происходящих в мире событий в указанных областях.

    В рамках семинара докладчики, выступившие по различным темам, предоставили информацию о существующих механизмах деятельности и ответили на вопросы, интересующие участников.

    В завершение мероприятия между сторонами подписан итоговый протокол по учебно-образовательному направлению "17-го Азербайджано-Турецкого заседания военного диалога высокого уровня", состоялся обмен взаимными подарками.

    Отметим, что подобное сотрудничество служит повышению боевой готовности армий обеих стран, расширению обмена профессиональным опытом и дальнейшему укреплению военного сотрудничества в учебно-образовательной сфере.

    В Баку прошло 17-е Азербайджано-Турецкое заседание военного диалога
    В Баку прошло 17-е Азербайджано-Турецкое заседание военного диалога

    Азербайджано-турецкие отношения Военное сотрудничество Минобороны Турции Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана)
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    Bakıda "17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası" keçirilib
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    Azerbaijan and Türkiye sign military training protocol in Baku
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