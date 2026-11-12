В Баку прошло 17-е Азербайджано-Турецкое заседание военного диалога

В Баку прошел семинар по деятельности рабочей группы по учебно-образовательному направлению "17-го Азербайджано-Турецкого заседания военного диалога высокого уровня".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На семинаре проведены подробные обсуждения в целях развития возможностей командования и управления, радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности армий обеих стран, а также отслеживания происходящих в мире событий в указанных областях.

В рамках семинара докладчики, выступившие по различным темам, предоставили информацию о существующих механизмах деятельности и ответили на вопросы, интересующие участников.

В завершение мероприятия между сторонами подписан итоговый протокол по учебно-образовательному направлению "17-го Азербайджано-Турецкого заседания военного диалога высокого уровня", состоялся обмен взаимными подарками.

Отметим, что подобное сотрудничество служит повышению боевой готовности армий обеих стран, расширению обмена профессиональным опытом и дальнейшему укреплению военного сотрудничества в учебно-образовательной сфере.