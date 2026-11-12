В Баку прошло 17-е Азербайджано-Турецкое заседание военного диалога
- 12 ноября, 2026
- 18:03
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В Баку прошел семинар по деятельности рабочей группы по учебно-образовательному направлению "17-го Азербайджано-Турецкого заседания военного диалога высокого уровня".
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
На семинаре проведены подробные обсуждения в целях развития возможностей командования и управления, радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности армий обеих стран, а также отслеживания происходящих в мире событий в указанных областях.
В рамках семинара докладчики, выступившие по различным темам, предоставили информацию о существующих механизмах деятельности и ответили на вопросы, интересующие участников.
В завершение мероприятия между сторонами подписан итоговый протокол по учебно-образовательному направлению "17-го Азербайджано-Турецкого заседания военного диалога высокого уровня", состоялся обмен взаимными подарками.
Отметим, что подобное сотрудничество служит повышению боевой готовности армий обеих стран, расширению обмена профессиональным опытом и дальнейшему укреплению военного сотрудничества в учебно-образовательной сфере.