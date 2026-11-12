В Габале увеличат число инструкторов и учебных самолетов для подготовки пилотов AZAL

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует увеличить парк учебных самолетов и число пилотов, проходящих обучение в Центре подготовки летного состава в Габале.

Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил журналистам заместитель начальника центра Сеймур Гулиев.

По его словам, в 2027–2028 годах парк центра планируется увеличить до более чем 10 самолетов Cessna.

"Наш основной приоритет - подготовка местных кадров. Расширение парка самолетов значительно увеличит возможности подготовки пилотов в стране. Цель центра на ближайшие годы - довести число проходящих подготовку пилотов до 60 человек в год", - отметил он.

Он также добавил, что в настоящее время 4 инструктора проходят соответствующие подготовительные курсы в Турции:

"С началом их деятельности с января ожидается, что общее число инструкторов Центра достигнет 8 человек. Наряду с этим, в 2027–2028 годах планируется подготовка в общей сложности 19 новых инструкторов".