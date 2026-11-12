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    В Габале увеличат число инструкторов и учебных самолетов для подготовки пилотов AZAL

    Инфраструктура
    • 12 ноября, 2026
    • 18:01
    В Габале увеличат число инструкторов и учебных самолетов для подготовки пилотов AZAL

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует увеличить парк учебных самолетов и число пилотов, проходящих обучение в Центре подготовки летного состава в Габале.

    Как сообщает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил журналистам заместитель начальника центра Сеймур Гулиев.

    По его словам, в 2027–2028 годах парк центра планируется увеличить до более чем 10 самолетов Cessna.

    "Наш основной приоритет - подготовка местных кадров. Расширение парка самолетов значительно увеличит возможности подготовки пилотов в стране. Цель центра на ближайшие годы - довести число проходящих подготовку пилотов до 60 человек в год", - отметил он.

    Он также добавил, что в настоящее время 4 инструктора проходят соответствующие подготовительные курсы в Турции:

    "С началом их деятельности с января ожидается, что общее число инструкторов Центра достигнет 8 человек. Наряду с этим, в 2027–2028 годах планируется подготовка в общей сложности 19 новых инструкторов".

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    AZAL-ın Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi imkanlarını genişləndirmək istəyir
    44 filmi
    44 filmi

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