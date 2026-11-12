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    Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 18:18
    Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала

    Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку после сообщений о внебрачных отношениях с предполагаемой китайской шпионкой и сотрудницей компании.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, временно исполнять обязанности главы компании будет финансовый директор Nvidia Колетт Кресс до назначения постоянного преемника.

    В заявлении совета директоров Nvidia, подтвердившего уход Хуанга, не упоминаются скандал со шпионажем и сообщения о его личной жизни. Совет поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие компании и всей технологической отрасли.

    Ранее совет директоров Nvidia привлек юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения "всестороннего и независимого" расследования отношений Хуанга с Алисой Хуанг. На время расследования юристы рекомендовали ему продолжить руководить компанией.

    Однако позднее The New York Times сообщила о другом романе Хуанга - с сотрудницей Nvidia Кимберли Пауэлл, занимавшей пост президента подразделения компании в сфере здравоохранения. По данным издания, в марте во время корпоративной конференции ее и Хуанге засняли вместе в отеле.

    Дженсен Хуанг Nvidia
    "Nvidia"nın rəhbəri Censen Huanq qalmaqal fonunda istefa verib
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