Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандала

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку после сообщений о внебрачных отношениях с предполагаемой китайской шпионкой и сотрудницей компании.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, временно исполнять обязанности главы компании будет финансовый директор Nvidia Колетт Кресс до назначения постоянного преемника.

В заявлении совета директоров Nvidia, подтвердившего уход Хуанга, не упоминаются скандал со шпионажем и сообщения о его личной жизни. Совет поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие компании и всей технологической отрасли.

Ранее совет директоров Nvidia привлек юридическую фирму Wachtell, Lipton, Rosen & Katz для проведения "всестороннего и независимого" расследования отношений Хуанга с Алисой Хуанг. На время расследования юристы рекомендовали ему продолжить руководить компанией.

Однако позднее The New York Times сообщила о другом романе Хуанга - с сотрудницей Nvidia Кимберли Пауэлл, занимавшей пост президента подразделения компании в сфере здравоохранения. По данным издания, в марте во время корпоративной конференции ее и Хуанге засняли вместе в отеле.