Опрос: Вэнс и Рубио - главные потенциальные кандидаты на выборах президента США в 2028г

Республиканцы Джей Ди Вэнс и Марко Рубио, а также демократы Джон Оссофф и Пит Буттиджиг, согласно результатам опроса, являются главными потенциальными претендентами на президентские выборы в США в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на опрос агентства Reuters, около 45% опрошенных сторонников Республиканской партии назвали госсекретаря США Рубио "отличным" кандидатом в президенты. Аналогичного мнения о вице-президенте Джей Ди Вэнсе придерживаются 43% республиканцев.

Ни одна из партий пока официально не начала подготовку к президентской кампании, а до праймериз 2028 года остается более года. За это время могут появиться новые кандидаты, а предпочтения избирателей - измениться.

Среди демократов бывший министр транспорта Пит Буттиджиг и сенатор от штата Джорджия Джон Оссофф получили такую оценку от 29% опрошенных сторонников партии каждый.

В исследовании приняли участие 1 705 совершеннолетних жителей США, включая около 500 зарегистрированных избирателей от каждой из двух партий. Опрос завершился в понедельник. Погрешность для республиканцев и демократов составляет 5 процентных пунктов.

Среди республиканцев нет единства относительно того, следует ли будущему кандидату дистанцироваться от политического курса нынешнего президента Дональда Трампа или продолжать его.

Ранее Трамп интересовался у своих союзников, кого из двух потенциальных преемников они предпочитают - Вэнса или Рубио. В интервью программе "60 минут" телеканала CBS он заявил, что не обязательно будет поддерживать какого-либо кандидата на республиканских праймериз.