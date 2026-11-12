Sorğu: Vens və Rubio 2028-ci il ABŞ prezidenti seçkilərində əsas potensial namizədlərdir
- 12 noyabr, 2026
- 17:50
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Respublikaçılar Cey Di Vens və Marko Rubio, eləcə də demokratlar Con Ossoff və Pit Butticiq 2028-ci ildə ABŞ-də keçiriləcək prezident seçkilərində əsas potensial iddiaçılardır.
"Report"un "Reuters" agentliyinin sorğusuna istinadən verdiyi məlumata görə, Respublikaçılar partiyasının sorğuda iştirak edən tərəfdarlarının təxminən 45 %-i ABŞ-nin dövlət katibi Rubionu prezidentliyə əla namizəd adlandırıb.
Vitse-prezident Cey Di Vens barəsində isə respublikaçıların 43 %-i eyni fikirdədir.
Hələlik heç bir partiya rəsmi olaraq seçki kampaniyasına hazırlığa başlamayıb və 2028-ci il praymerizlərinə bir ildən çox vaxt var. Bu müddət ərzində yeni namizədlər ortaya çıxa, seçicilərin seçimləri isə dəyişə bilər.
Demokratlar arasında sabiq nəqliyyat naziri Pit Butticiq və Corciya ştatından senator Con Ossoff da sorğuda iştirak edən partiya tərəfdarlarının 29 %-i tərəfindən bu cür qiymətləndirilib.
Sorğuda ABŞ-nin 1 705 yetkin sakini, o cümlədən hər iki partiyadan təxminən 500 qeydiyyatdan keçmiş seçici iştirak edib. Sorğu bazar ertəsi başa çatıb. Respublikaçılar və demokratlar üçün xəta payı 5 faiz bəndi təşkil edir.
Gələcək namizədin hazırkı Prezident Donald Trampın siyasi kursundan uzaqlaşmalı, yoxsa onu davam etdirməli olması ilə bağlı respublikaçılar arasında yekdillik yoxdur.