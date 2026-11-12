Трамп обвинил демократов в масштабной коррупции

Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в масштабной коррупции.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сосредоточить все свое внимание на борьбе с преступностью и коррупцией в городах и штатах, управляемых демократами, в том числе Миннесоте, Калифорнии и Иллинойсе.

По утверждению американского лидера, в этих штатах ежемесячно похищают миллиарды долларов.

"Наш бюджет можно было бы быстро сбалансировать, если бы удалось пресечь эту масштабную преступную деятельность. Коррупция - в крови у руководства Демократической партии!", - написал он.