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    Трамп обвинил демократов в масштабной коррупции

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 17:38
    Трамп обвинил демократов в масштабной коррупции

    Президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в масштабной коррупции.

    Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу сосредоточить все свое внимание на борьбе с преступностью и коррупцией в городах и штатах, управляемых демократами, в том числе Миннесоте, Калифорнии и Иллинойсе.

    По утверждению американского лидера, в этих штатах ежемесячно похищают миллиарды долларов.

    "Наш бюджет можно было бы быстро сбалансировать, если бы удалось пресечь эту масштабную преступную деятельность. Коррупция - в крови у руководства Демократической партии!", - написал он.

    Дональд Трамп Обвинения в коррупции Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib
    MiniBoss
    MiniBoss

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