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    Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:47
    Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Demokratlar Partiyasını genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.

    D.Tramp həmçinin bildirib ki, vitse-prezident Cey Di Vensə bütün diqqətini demokratların idarə etdiyi şəhər və ştatlarda, o cümlədən Minnesota, Kaliforniya və İllinoysda cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizəyə yönəltməyi tapşırıb.

    ABŞ liderinin iddiasına görə, bu ştatlarda hər ay milyardlarla dollar oğurlanır: "Bu genişmiqyaslı cinayətkar fəaliyyətin qarşısını almaq mümkün olsaydı, büdcəmizi tez bir zamanda balanslaşdırmaq olardı. Korrupsiya Demokratlar Partiyası rəhbərliyinin qanındadır!".

    Cey Di Vens Donald Tramp Korrupsiya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Трамп обвинил демократов в масштабной коррупции
    Trump accuses Democrats of massive corruption
    44 filmi
    44 filmi

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