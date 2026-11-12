Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2026
- 17:47
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Demokratlar Partiyasını genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə o, "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
D.Tramp həmçinin bildirib ki, vitse-prezident Cey Di Vensə bütün diqqətini demokratların idarə etdiyi şəhər və ştatlarda, o cümlədən Minnesota, Kaliforniya və İllinoysda cinayətkarlıq və korrupsiya ilə mübarizəyə yönəltməyi tapşırıb.
ABŞ liderinin iddiasına görə, bu ştatlarda hər ay milyardlarla dollar oğurlanır: "Bu genişmiqyaslı cinayətkar fəaliyyətin qarşısını almaq mümkün olsaydı, büdcəmizi tez bir zamanda balanslaşdırmaq olardı. Korrupsiya Demokratlar Partiyası rəhbərliyinin qanındadır!".
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