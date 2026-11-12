Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    На COP31 представили "Анталийское соглашение по энергоэффективности зданий"

    Экология
    • 12 ноября, 2026
    • 18:12
    На COP31 представили Анталийское соглашение по энергоэффективности зданий

    В ходе COP31 на втором министерском заседании Межправительственного совета по строительству и климату, которое проходит в турецкой Анталье, было вынесено на подписание "Анталийское соглашение по энергоэффективности зданий".

    Как сообщает турецкое бюро Report, в совещании приняли участие заместители министров и представители 53 стран-членов и 14 стран-наблюдателей.

    В ходе встречи, организованной в рамках тематического дня "Устойчивые города и застроенная среда", обсуждались роль строительного сектора в борьбе с изменением климата, повышение энергоэффективности и переход к низкоуглеродному строительству.

    Одной из основных тем стало снижение энергоемкости строительного сектора на 25% к 2035 году в рамках глобальных целей, установленных председательством COP31.

    По итогам встречи "Анталийское соглашение по энергоэффективности зданий" было представлено для подписания странам-членам.

    Заместитель министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут заявил, что повышение энергоэффективности и трансформация строительного сектора являются не только экологической, но и экономической и социальной необходимостью.

    Он подчеркнул, что на строительный сектор приходится около трети мирового потребления энергии и выбросов парниковых газов.

    Булут также отметил, что Турция разработала долгосрочную климатическую стратегию для достижения цели нулевых нетто-выбросов к 2053 году.

    COP31 Энергоэффективность Строительный сектор
    COP31-də "Binalarda Enerji Səmərəliliyi üzrə Antalya Razılaşması" imzalanmaq üçün təqdim edilib
    COP31 meeting presents Antalya agreement on building energy efficiency
    44 filmi
    44 filmi

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