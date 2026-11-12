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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Британия ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобытчиков РФ

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 18:10
    Британия ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобытчиков РФ

    Великобритания первой в мире ввела санкции против всех 10 крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении британского правительства.

    Согласно информации, в санкционный пакет вошли суда теневого флота, используемые для перевозки российской нефти и сжиженного природного газа, крупные угольные компании, а также флагманский арктический нефтегазовый проект "Роснефти" ООО "Восток Ойл". Кроме того, под ограничения попала компания "Славнефть".

    Таким образом, Лондон намерен охватить практически всю цепочку получения доходов Россией от нефтегазового сектора, включая добычу, торговые сети, цепочки поставок и транспортировку.

    Новые ограничительные меры объявлены на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, где премьер-министр Соединенного Королевства Энди Бернем планирует совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским провести встречу лидеров по украинскому вопросу. Участники обсудят дальнейшие шаги по итогам недавних мирных переговоров в Абу-Даби.

    Бернем также намерен призвать лидеров около 50 стран усилить давление на Россию.

    Энди Бернем Санкции против РФ Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии Великобритания
    Britaniya Rusiyanın ən böyük 10 neft hasil edən şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib
    UK expands Russia sanctions to oil producers and shadow fleet vessels
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