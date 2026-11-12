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    Britaniya Rusiyanın ən böyük 10 neft hasil edən şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 18:25
    Britaniya Rusiyanın ən böyük 10 neft hasil edən şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib

    Böyük Britaniya dünyada ilk dəfə Rusiyanın ən böyük 10 neft hasil edən şirkətinə sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Britaniya hökumətinin bəyanatında bildirilib.

    Məlumata görə, sanksiya paketinə Rusiya neftinin və mayeləşdirilmiş təbii qazının daşınması üçün istifadə olunan kölgə donanmasının gəmiləri, iri kömür şirkətləri, eləcə də "Rosneft"in qabaqcıl Arktika neft-qaz layihəsi olan "Vostok Oyl" MMC daxil edilib. Bundan əlavə, "Slavneft" şirkəti də məhdudiyyətlərə məruz qalıb.

    Beləliklə, London hasilat, ticarət şəbəkələri, tədarük zəncirləri və nəql daxil olmaqla, Rusiyanın neft-qaz sektorundan gəlir əldə etmə zəncirini praktiki olaraq tamamilə əhatə etmək niyyətindədir.

    Yeni məhdudlaşdırıcı tədbirlər Dublində Avropa Siyasi İcmasının sammiti fonunda elan edilib ki, orada Birləşmiş Krallığın Baş naziri Endi Börnhem Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birlikdə Ukrayna məsələsi üzrə liderlərin görüşünü keçirməyi planlaşdırır. İştirakçılar Əbu-Dabidə bu yaxınlarda baş tutmuş sülh danışıqlarının yekunlarına dair gələcək addımları müzakirə edəcəklər.

    Börnhem həmçinin 50-yə yaxın ölkənin liderini Rusiyaya qarşı təzyiqi gücləndirməyə çağırmaq niyyətindədir.

    Rusiyaya qarşı sanksiyalar Neft hasilatı Böyük Britaniya
    Британия ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобытчиков РФ
    UK expands Russia sanctions to oil producers and shadow fleet vessels
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