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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Вашингтоне произошла стрельба, четверо ранены

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 17:56
    В Вашингтоне произошла стрельба, четверо ранены

    По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в Вашингтоне (США) в четверг.

    Как передает Report, об этом сообщили телеканалу ABC News в полиции.

    В департаменте полиции заявили, что реагируют на сообщение об активной стрельбе.

    "Полиция Миннеаполиса находится на месте происшествия, где произошла стрельба в районе 15-й улицы... На месте находится группа быстрого реагирования полиции Миннеаполиса", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.

    Стрельба в США Вооруженное нападение
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