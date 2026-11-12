В Вашингтоне произошла стрельба, четверо ранены
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 17:56
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в Вашингтоне (США) в четверг.
Как передает Report, об этом сообщили телеканалу ABC News в полиции.
В департаменте полиции заявили, что реагируют на сообщение об активной стрельбе.
"Полиция Миннеаполиса находится на месте происшествия, где произошла стрельба в районе 15-й улицы... На месте находится группа быстрого реагирования полиции Миннеаполиса", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.
Последние новости
19:20
Ален Берсе заявил о готовности Совета Европы продолжать диалог с ГрузиейДругие страны
19:17
Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на Гран-При в ЗагребеИндивидуальные
19:06
Два танкера загорелись к востоку от Ормузского проливаДругие страны
18:52
В массовом ДТП в ОАЭ погибли 14 человекДругие страны
18:44
S&P: Мировой рынок авиатоплива может столкнуться с новыми скачками цен в 2027 годуЭнергетика
18:27
Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке возросло до восьмиДругие страны
18:25
Фото
Ильхам Алиев принял участие в пленарной сессии открытия 9-го cаммита ЕПС - ОбновленоВнешняя политика
18:18
Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку на фоне скандалаДругие страны
18:12
На COP31 представили "Анталийское соглашение по энергоэффективности зданий"Экология