В Вашингтоне произошла стрельба, четверо ранены

По меньшей мере четыре человека получили огнестрельные ранения в Вашингтоне (США) в четверг.

Как передает Report, об этом сообщили телеканалу ABC News в полиции.

В департаменте полиции заявили, что реагируют на сообщение об активной стрельбе.

"Полиция Миннеаполиса находится на месте происшествия, где произошла стрельба в районе 15-й улицы... На месте находится группа быстрого реагирования полиции Миннеаполиса", - говорится в сообщении полиции в соцсетях.