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    Суд приговорил брата Гарегина II к трем годам тюрьмы условно

    В регионе
    • 12 ноября, 2026
    • 17:18
    Суд приговорил брата Гарегина II к трем годам тюрьмы условно

    Суд приговорил брата католикоса всех армян – Геворка Нерсисяна к трем годам тюрьмы условно.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    Племянник Гарегина II Амбарцум Нерсисян был приговорен к 3 годам 5 месяцам лишения свободы, однако исполнение приговора было отложено. Назначен испытательный срок – до достижения его годовалой дочери 6-летнего возраста.

    Ранее прокурор потребовал 3,5 лет тюрьмы для Геворка Нерсисяна, а также 7,5 лет лишения свободы для Амбарцума Нерсисяна.

    Отметим, что Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум Нерсисян были арестованы 3 ноября 2025 года. По данным следствия, 1 ноября в селе Воскеат, входящем в укрупненную общину Вагаршапата, они вступили в конфликт с представителем партии "Республика" Арутюном Мкртчяном, который распространял агитационные материалы, и оскорбили его. 17 ноября дело было передано в суд.

    Гарегин II Геворк Нерсисян Амбарцум Нерсисян Армения
    Məhkəmə II Qareginin qardaşını şərti olaraq üç il müddətinə azadlıqdan məhrum edib
    MiniBoss
    MiniBoss

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