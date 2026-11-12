Суд приговорил брата Гарегина II к трем годам тюрьмы условно

Суд приговорил брата католикоса всех армян – Геворка Нерсисяна к трем годам тюрьмы условно.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Племянник Гарегина II Амбарцум Нерсисян был приговорен к 3 годам 5 месяцам лишения свободы, однако исполнение приговора было отложено. Назначен испытательный срок – до достижения его годовалой дочери 6-летнего возраста.

Ранее прокурор потребовал 3,5 лет тюрьмы для Геворка Нерсисяна, а также 7,5 лет лишения свободы для Амбарцума Нерсисяна.

Отметим, что Геворк Нерсисян и его сын Амбарцум Нерсисян были арестованы 3 ноября 2025 года. По данным следствия, 1 ноября в селе Воскеат, входящем в укрупненную общину Вагаршапата, они вступили в конфликт с представителем партии "Республика" Арутюном Мкртчяном, который распространял агитационные материалы, и оскорбили его. 17 ноября дело было передано в суд.