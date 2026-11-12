В Лянкяране 9 членов одной семьи предположительно отравились консервированными помидорами

В Лянкяранском районе 9 членов одной семьи госпитализированы с признаками пищевого отравления.

Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Осакюча.

Согласно информации, 9 членов одной семьи, включая троих детей, обратились в отделение инфекционных заболеваний Лянкяранской центральной районной больницы.

После оказания необходимой медицинской помощи пациенты отказались от дальнейшего лечения в стационаре и были выписаны по собственному желанию.

По предварительной информации, члены семьи почувствовали недомогание после употребления консервированных помидоров домашнего приготовления.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), по данному инциденту начато расследование.