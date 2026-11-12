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    В Лянкяране 9 членов одной семьи предположительно отравились консервированными помидорами

    Происшествия
    • 12 ноября, 2026
    • 17:14
    В Лянкяране 9 членов одной семьи предположительно отравились консервированными помидорами

    В Лянкяранском районе 9 членов одной семьи госпитализированы с признаками пищевого отравления.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в селе Осакюча.

    Согласно информации, 9 членов одной семьи, включая троих детей, обратились в отделение инфекционных заболеваний Лянкяранской центральной районной больницы.

    После оказания необходимой медицинской помощи пациенты отказались от дальнейшего лечения в стационаре и были выписаны по собственному желанию.

    По предварительной информации, члены семьи почувствовали недомогание после употребления консервированных помидоров домашнего приготовления.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), по данному инциденту начато расследование.

    Пищевое отравление Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Лянкяран
    Lənkəranda bir ailənin 9 üzvü qidadan zəhərlənib
    44 filmi
    44 filmi

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