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    Трамп: США больше не нужна сделка с Ираном

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 17:23
    Трамп: США больше не нужна сделка с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном.

    Как сообщает Report, соответствующую публикацию он разместил в своей соцсети Truth Social.

    "Нам не нужна сделка с Ираном. Те времена давно прошли. У нас есть их деньги - сотни миллиардов долларов, - и у нас есть их пролив!", - написал он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Дональд Трамп Переговоры между США и Ираном Соединенные Штаты Америки (США) Исламская Республика Иран
    Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil
    Trump: US no longer needs deal with Iran
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    MiniBoss

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