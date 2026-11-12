Трамп: США больше не нужна сделка с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном.

Как сообщает Report, соответствующую публикацию он разместил в своей соцсети Truth Social.

"Нам не нужна сделка с Ираном. Те времена давно прошли. У нас есть их деньги - сотни миллиардов долларов, - и у нас есть их пролив!", - написал он.