Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2026
- 17:24
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqtona İranla razılaşma artıq lazım deyil.
"Report" xəbər verir ki, o, müvafiq paylaşımı özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsində yerləşdirib.
"Bizə İranla razılaşma lazım deyil. O vaxtlar çoxdan keçib. Bizdə onların pulları - yüz milyardlarla dolları var!", - Tramp yazıb.
Son xəbərlər
17:50
Sorğu: Vens və Rubio 2028-ci il ABŞ prezidenti seçkilərində əsas potensial namizədlərdirDigər ölkələr
17:49
Bakıda "17-ci Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası" keçirilibHərbi
17:47
Tramp demokratları genişmiqyaslı korrupsiyada ittiham edibDigər ölkələr
17:47
AZAL-ın Uçuş Heyətinin Hazırlığı Mərkəzi imkanlarını genişləndirmək istəyirİnfrastruktur
17:33
Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıbDigər ölkələr
17:33
"Arsenal" yetirməsi Cek Talbotla peşəkar müqavilə imzalayıbFutbol
17:28
Azərbaycan şirkəti manatla, illik 15 % gəlirliliklə istiqraz buraxırMaliyyə
17:24
Putin Uitkoff və Kuşnerdən Ukrayna üzrə danışıqların perspektivlərini dəyərləndirməyi istəyibRegion
17:24
Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyilDigər ölkələr