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    Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:24
    Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Vaşinqtona İranla razılaşma artıq lazım deyil.

    "Report" xəbər verir ki, o, müvafiq paylaşımı özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsində yerləşdirib.

    "Bizə İranla razılaşma lazım deyil. O vaxtlar çoxdan keçib. Bizdə onların pulları - yüz milyardlarla dolları var!", - Tramp yazıb.

    Donald Tramp ABŞ-İran münaqişəsi
    Трамп: США больше не нужна сделка с Ираном
    Trump: US no longer needs deal with Iran
    MiniBoss
    MiniBoss

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    Tramp: ABŞ-yə İranla razılaşma artıq lazım deyil
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