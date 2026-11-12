В Кракове произошла очередная стрельба, полиция задержала подозреваемого

Очередная стрельба произошла в Кракове (Польша), никто не пострадал.

Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

Инцидент произошел недалеко от улицы Велицка.

Сообщается, что сотрудники городской полиции задержали мужчину, который дважды выстрелил в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские открыли ответный огонь, произведя предупредительные выстрелы. После этого мужчина выбросил предмет, который держал в руках. Затем выяснилось, что у него был электрошокер.

Отметим, что 7 ноября в Кракове мужчина на автомобиле, проезжая по улице Славковской в ​​направлении главной рыночной площади, начал беспорядочную стрельбу по прохожим. В результате стрельбы шесть человек погибли, 15 человек получили ранения. При его задержании он был ранен, и позднее скончался в больнице. В его автомобиле нашли две винтовки AR-15 и два пистолета.