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    В Кракове произошла очередная стрельба, полиция задержала подозреваемого

    Другие страны
    • 12 ноября, 2026
    • 17:28
    В Кракове произошла очередная стрельба, полиция задержала подозреваемого

    Очередная стрельба произошла в Кракове (Польша), никто не пострадал.

    Как передает Report, об этом сообщают польские медиа.

    Инцидент произошел недалеко от улицы Велицка.

    Сообщается, что сотрудники городской полиции задержали мужчину, который дважды выстрелил в сотрудников правоохранительных органов. Полицейские открыли ответный огонь, произведя предупредительные выстрелы. После этого мужчина выбросил предмет, который держал в руках. Затем выяснилось, что у него был электрошокер.

    Отметим, что 7 ноября в Кракове мужчина на автомобиле, проезжая по улице Славковской в ​​направлении главной рыночной площади, начал беспорядочную стрельбу по прохожим. В результате стрельбы шесть человек погибли, 15 человек получили ранения. При его задержании он был ранен, и позднее скончался в больнице. В его автомобиле нашли две винтовки AR-15 и два пистолета.

    Массовая стрельба Вооруженное нападение Польша
    Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb
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