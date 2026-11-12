Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb
Digər ölkələr
- 12 noyabr, 2026
- 17:33
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Krakovda (Polşa) növbəti dəfə atışma baş verib, xəsarət alan yoxdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa mediası məlumat yayıb.
Hadisə Veliçka küçəsi yaxınlığında baş verib.
Bildirilir ki, şəhər polisinin əməkdaşları onlara atəş açan şəxsi saxlayıblar.
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