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    Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2026
    • 17:33
    Krakovda növbəti dəfə atışma olub, polis şübhəli şəxsi saxlayıb

    Krakovda (Polşa) növbəti dəfə atışma baş verib, xəsarət alan yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Polşa mediası məlumat yayıb.

    Hadisə Veliçka küçəsi yaxınlığında baş verib.

    Bildirilir ki, şəhər polisinin əməkdaşları onlara atəş açan şəxsi saxlayıblar.

    İnsident Polşa
    В Кракове произошла очередная стрельба, полиция задержала подозреваемого
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