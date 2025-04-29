Генсек ООН призвал лидеров Индии и Пакистана воздержаться от конфронтации

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Мухаммедом Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром.

Как сообщает американское бюро Report, переговоры были проведены с целью предотвращения обострения напряженности между двумя странами.

В ходе беседы Гуттериш вновь решительно осудил теракт 22 апреля в регионе Джамму и Кашмир. Он подчеркнул, что ответственные за совершение теракта должны понести наказание в рамках закона.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул необходимость предотвращения конфронтации, которая может привести к серьезным последствиям. Он предложил свою помощь в поддержке усилий по снижению напряженности.