Пожар в ресторане в Баку потушен

Возгорание в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку потушено.
Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений МЧС пожар в заведении был локализован и потушен в краткие сроки.
19:20
На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку.
Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.