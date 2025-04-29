Пожар в ресторане в Баку потушен

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку.

Возгорание в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку потушено.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений МЧС пожар в заведении был локализован и потушен в краткие сроки.

19:20

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку.

Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.