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Пожар в ресторане в Баку потушен

Пожар в ресторане в Баку потушен На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку.
Происшествия
29 апреля 2025 г. 19:42
Пожар в ресторане в Баку потушен

Возгорание в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку потушено.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных подразделений МЧС пожар в заведении был локализован и потушен в краткие сроки.

19:20

На горячую линию "112" МЧС поступила информация о пожаре в ресторане на улице Низами в Сабаильском районе города Баку.

Как сообщает Report, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время проводятся работы по тушению пожара.

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