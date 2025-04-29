В Баку состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО

В Баку на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" состоялась официальная церемония открытия нового регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане.

В Баку на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" состоялась официальная церемония открытия нового регионального офиса ИСЕСКО в Азербайджане.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Бакинского медиа-центра Арзу Алиева.

Также в мероприятии участвовали помощник президента Азербайджана Анар Алакбаров, министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малики, министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли, послы Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана в Азербайджане, президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова и послы других стран, аккредитованных в Азербайджане, а также общественно-политические деятели Азербайджана.

Руководитель бакинского офиса ИСЕСКО Абдулхаким Алсенан выразил благодарность всем участникам этого исторически значимого мероприятия.

На мероприятии был показан видеоролик об истории создания ИСЕСКО и двусторонних отношениях с Азербайджаном.

В завершение Лейла Алиева сделала запись в памятной книге офиса.