Bloomberg: Британия может сократить обязательства перед Всемирным банком

Великобритания может пересмотреть свое обязательство предоставить почти 2,7 млрд долларов Международной организации развития (МАР), входящей во Всемирный банк, из-за необходимости в средствах для повышения оборонных расходов.

Великобритания может пересмотреть свое обязательство предоставить почти 2,7 млрд долларов Международной организации развития (МАР), входящей во Всемирный банк, из-за необходимости в средствах для повышения оборонных расходов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами властей.

В ноябре 2024 года британский МИД объявил, что Лондон выделит МАР 1,98 млрд фунтов стерлингов ($2,66 млрд) в течение трех лет. Ассоциация предоставляет гранты и займы самым бедным странам мира за счет пожертвований государств-членов.

"Великобритания рассматривает сокращение своего обязательства на сумму почти в 2 млрд фунтов … перед фондом Всемирного банка для развивающихся стран", - говорится в материале.

Отмечается, что британские власти хотят задействовать средства из бюджета на оказание иностранной помощи, чтобы профинансировать более высокие военные расходы на фоне ограничения поддержки Украины со стороны США.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счёт урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП.