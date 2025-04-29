В ООН призвали прекратить блокаду Израилем гумпомощи в Газе

Третьи страны обязаны действовать, чтобы прекратить блокаду Израилем гуманитарной помощи в секторе Газа, где ситуация угрожает крахом систем жизнеобеспечения.

Третьи страны обязаны действовать, чтобы прекратить блокаду Израилем гуманитарной помощи в секторе Газа, где ситуация угрожает крахом систем жизнеобеспечения.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.



"У третьих стран есть четкие обязательства по международному праву немедленно пресекать подобные действия, и они должны действовать соответствующим образом. Они также должны разыскивать и привлекать к ответственности всех виновных в совершении преступлений по международному праву, кем бы они ни были совершены", – сказано в документе.

Тюрк напомнил, что со 2 марта Израиль препятствует доставке продовольствия, топлива и других жизненно важных ресурсов, что привело к остановке пекарен и стремительному истощению продовольственных запасов.

"Поскольку продолжается девятая неделя полной блокады поставок помощи, необходимой для выживания, необходимы согласованные международные усилия, чтобы не допустить выхода этой гуманитарной катастрофы на новый невиданный уровень", – отметил Тюрк.