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Келлог: Предложение о перемирии РФ с Украиной на 9 мая абсурдно

Келлог: Предложение о перемирии РФ с Украиной на 9 мая абсурдно Предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней.
В регионе
29 апреля 2025 г. 20:28
Келлог: Предложение о перемирии РФ с Украиной на 9 мая абсурдно

Предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии с Украиной на 9 мая абсурдно. Прекращать огонь необходимо как минимум на 30 дней.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире Fox News заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог.

"Идея трехдневного перемирия - абсурдна. Президент (Дональд Трамп - ред.) хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня - на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру - как минимум на 30 дней, с возможностью продления", - подчеркнул спецпосланник.

Он напомнил, что Украина уже согласилась на такое предложение, и теперь очередь за российской стороной.

Напомним, что 28 апреля Владимир Путин объявил, что его войска прекратят огонь с 8 по 10 мая. Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что не видит смысла ждать до 8 мая. Он также подчеркнул, что огонь должен быть прекращен не на несколько дней, а как минимум на 30, в соответствии с предложением США.

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