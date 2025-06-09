Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

Власти США допускают возможность отправки в Лос-Анджелес, штат Калифорния, военнослужащих Корпуса морской пехоты, если посчитают, что протесты в этом городе создают угрозу для всей страны и ее граждан.

Власти США допускают возможность отправки в Лос-Анджелес, штат Калифорния, военнослужащих Корпуса морской пехоты, если посчитают, что протесты в этом городе создают угрозу для всей страны и ее граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил в воскресенье журналистам президент США Дональд Трамп перед вылетом из штата Нью-Джерси в Мэриленд.

"Если мы увидим опасность для нашей страны, для наших граждан, мы будем действовать очень решительно для обеспечения правопорядка", - ответил он на вопрос о том, при каких условиях морпехов могут привлечь для обеспечения безопасности во время протестов против высылки нелегальных иммигрантов в Лос-Анджелесе.

"Мы внимательно следили за тем, что было в Лос-Анджелесе прошлой ночью. Было много насилия, а могло быть гораздо хуже", - подчеркнул президент США, добавив, что не позволит "происходить такому" в стране.