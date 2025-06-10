Мединский и "Карабах на Днепре": Когда "историк" путает карты - АНАЛИТИКА

Мединский: Карабах в голове, Армения в сердце, а история под вопросом

Помощник президента России, глава межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский является постоянным "гостем" новостных лент. Чаще всего новости, связанные с ним, сложно назвать позитивными. То обнаружат плагиат в его диссертациях, то бывший министр культуры в публичном пространстве бескультурно обзывает людей "кончеными мразями", то вновь выступает с непонятными комментариями по переговорам с Украиной.

В этот раз "борец с фальсификацией истории" отличился вновь, уже тем, что, по иронии судьбы, сам сфальсифицировал историю. Его высказывание о якобы "спорном" статусе Карабаха, который по международному праву даже Россией признается частью Азербайджана, могло бы вызвать удивление, но не стоит забывать, насколько эпатажна личность, сделавшая это заявление.





Подмена исторических событий для оправдания или объяснения современной российской внешней политики — весьма популярный "прием" среди многих представителей РФ. Речь идет о Второй мировой войне, русско-французской войне 1812 года и других событиях, которые могут послужить удобным фоном для современных действий России на международной арене. Будучи историком, Мединский регулярно прибегал к подобному методу, однако использовать Карабах как мерило неопределенности региона на границе РФ и Украины — смелое заявление даже для такого человека, как Владимир Мединский.



Впрочем, обвинять его в неуместном сравнении, не углубляясь в причины подобного взгляда на столь щепетильный для Южного Кавказа вопрос, значило бы изучить проблему поверхностно.

В бытность министром культуры РФ Мединский очень комплиментарно и хвалебно отзывался о связях Москвы и Еревана, превозносил роль армян во Второй мировой войне, подчеркивая, что "мало какой небольшой народ так же храбро, как армяне, защищал Советский Союз в годы Великой Отечественной войны". Конечно, это несколько противоречит официальной позиции Кремля о равном вкладе каждого народа бывшего СССР в победу над нацизмом, однако вряд ли это волновало бывшего министра, радостно превозносившего армян в интервью армянским СМИ.

Мединский даже не скрывал, что в период, когда он руководил Министерством культуры РФ, это ведомство по его же собственным словам, являлось "посольством Армении в РФ". В частности, Мединский сам признавал, что его заместитель, советник по музеям, директор одного из крупных департаментов были армянами по национальности. И это экс-министр из-за своей скромности еще не огласил весь список. Понятно, что это его окружение преподнесло Мединскому свой вариант армянской истории, в том числе о принадлежности Карабаха. А как армяне умеют фальсифицировать историю - это уже общеизвестный факт. Исходя из этого, взгляд Мединского на армяно-азербайджанские отношения становится предельно ясен: он называл Армению и ее народ "братьями-единоверцами" и "историческими союзниками". С подачи Мединского в Армении был установлен памятник "русскому солдату-спасателю". Словом, об отношении помощника президента РФ к Армении можно говорить много, но одно очевидно - он давно "исторически слился" с ними.





И тем не менее, возвращаясь к его высказыванию о так называемом украинском "Карабахе", остается непонятным: а точно ли господин Мединский историк по образованию? Корректно ли с тем же успехом сравнивать войну России и Украины с ирано-иракской? А аннексию Крыма — с захватом Порт-Артура? Насколько нужно быть некомпетентным "борцом с фальсификацией истории", чтобы ставить два абсолютно несвязанных друг с другом события рядом?

О том, как глубоко неправ Мединский в своих исторических рассуждениях о Карабахе, ему популярно объяснил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Карабах никогда не был спорной территорией, во всех документах до Второй Карабахской войны и после нее, прослеживалась четкая линия - этот регион является неотъемлемой частью Азербайджана. И проводить параллели с войной в Украине, инициированной Россией, неуместно. Азербайджан вел войну против Армении на своей территории, в отличие от российско-украинского конфликта, где война идет на территории Украины.

И хотя в МИД РФ пытаются защитить своего неудавшегося горе-дипломата, получается это слабо. То контекст не тот, то "социокультурные особенности и боли людей" не были учтены. Налицо очередная попытка свалить с "больной головы на здоровую".

За последние полгода мы не раз становились свидетелями неадекватных духу добрососедства и неуместных действий и заявлений различных чиновников в России в отношении процессов, связанных с Азербайджаном. Теперь этот большой список пополнился Мединским. Их действия и слова, мягко говоря, не способствуют развитию двусторонних отношений.