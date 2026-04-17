Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    В Таджикистане пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, контрабандисты ликвидированы

    Другие страны
    17 апреля, 2026
    • 11:31
    В Таджикистане пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, контрабандисты ликвидированы

    Пограничные войска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана пресекли попытку контрабанды наркотиков в особо крупном размере, двое контрабандистов нейтрализованы.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ховар".

    Третий участник группы скрылся с места происшествия, воспользовавшись темным временем суток, отметили в Госкомитете.

    Нейтрализованные контрабандисты были гражданами Афганистана. Рядом с телами найдены две единицы огнестрельного оружия - автоматы Калашникова, два магазина с 35 патронами калибра 7,62 мм, одно охотничье ружье, а также два мешка, содержащие 25 свертков с наркотическими средствами.

    Таджикистан ГКНБ Таджикистана Контрабанда наркотиков

