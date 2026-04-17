В Таджикистане пресекли контрабанду крупной партии наркотиков, контрабандисты ликвидированы

Пограничные войска Госкомитета нацбезопасности Таджикистана пресекли попытку контрабанды наркотиков в особо крупном размере, двое контрабандистов нейтрализованы.

Третий участник группы скрылся с места происшествия, воспользовавшись темным временем суток, отметили в Госкомитете.

Нейтрализованные контрабандисты были гражданами Афганистана. Рядом с телами найдены две единицы огнестрельного оружия - автоматы Калашникова, два магазина с 35 патронами калибра 7,62 мм, одно охотничье ружье, а также два мешка, содержащие 25 свертков с наркотическими средствами.