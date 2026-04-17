    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 17 апреля, 2026
    • 13:10
    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    17 апреля в Анталье состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Туфаном Эрхюрманом.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, глава нашего государства поздравил Туфана Эрхюрмана с избранием президентом Турецкой Республики Северного Кипра.

    Туфан Эрхюрман выразил признательность за поздравления.

    В ходе беседы была затронута постоянная поддержка, оказываемая Азербайджанской Республикой Турецкой Республике Северного Кипра.

    Президент Туфан Эрхюрман поблагодарил главу нашего государства за это.

    Отметив, что наша страна всегда находилась рядом с Турецкой Республикой Северного Кипра, президент Азербайджана подчеркнул, что поддержка будет продолжена и в будущем.

    В ходе беседы было отмечено значение состоявшегося в апреле этого года в Баку 3-го заседания членов групп дружбы Милли Меджлиса Азербайджана, Великого национального собрания Турции и Ассамблеи Турецкой Республики Северного Кипра.

    На встрече была подчеркнута важность вступления Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя, обсуждены вопросы сотрудничества в ряде областей.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Антальи.

    İlham Əliyevin Antalyada Şimali Kipr Prezidenti ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
    President Ilham Aliyev met with President of Northern Cyprus in Antalya

