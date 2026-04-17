    17 апреля, 2026
    • 11:41
    Шахбазов указал на уязвимость Европы из-за кризиса в Ормузском проливе

    Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что вопрос энергетической безопасности является центральным для общей безопасности государств, касаясь ситуации в Ормузском проливе.

    Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом министр заявил на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума.

    "В эти дни, как известно, во многих странах Ближнего Востока наблюдается очень серьезный кризис - трагедия исторического масштаба. В совокупности речь идет примерно о 12 млн баррелей в сутки - по крайней мере - которые не поступают в глобальный энергетический сектор",- сказал министр.

    По его словам, до начала эскалации более 80% СПГ, 87% нефти, а также 4% авиационного топлива и дизеля через Ормузский пролив направлялись в Европу.

    "Именно поэтому Европа остается крайне уязвимой с точки зрения торговли нефтью и газом и энергоснабжения в целом",- сказал он.

    Он добавил, что в Азербайджане "мы можно сказать, что не так сильно ощущаем последствия этого кризиса" (вызванного блокировкой Ормузского пролива -ред.)

    "Однако, в то же время мы являемся ответственным участником формата OPEC+, и там мы всегда выступаем за поиск решений по различным вопросам, включая такие кризисы", - подчеркнул он.

    Pərviz Şahbazov: "Enerji məsələsi dövlətlərin ümumi təhlükəsizliyi üçün vacibdir"
    Shahbazov points out Europe's vulnerability due to crisis in Strait of Hormuz

