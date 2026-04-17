Шахбазов указал на уязвимость Европы из-за кризиса в Ормузском проливе

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов заявил, что вопрос энергетической безопасности является центральным для общей безопасности государств, касаясь ситуации в Ормузском проливе.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом министр заявил на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума.

"В эти дни, как известно, во многих странах Ближнего Востока наблюдается очень серьезный кризис - трагедия исторического масштаба. В совокупности речь идет примерно о 12 млн баррелей в сутки - по крайней мере - которые не поступают в глобальный энергетический сектор",- сказал министр.

По его словам, до начала эскалации более 80% СПГ, 87% нефти, а также 4% авиационного топлива и дизеля через Ормузский пролив направлялись в Европу.

"Именно поэтому Европа остается крайне уязвимой с точки зрения торговли нефтью и газом и энергоснабжения в целом",- сказал он.

Он добавил, что в Азербайджане "мы можно сказать, что не так сильно ощущаем последствия этого кризиса" (вызванного блокировкой Ормузского пролива -ред.)

"Однако, в то же время мы являемся ответственным участником формата OPEC+, и там мы всегда выступаем за поиск решений по различным вопросам, включая такие кризисы", - подчеркнул он.