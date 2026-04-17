Байрактар: Глобальные кризисы укрепили экономику Турции

Глобальные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке, оказывают влияние и на экономику Турции, однако страна умеет справляться с подобными кризисами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума.

По его словам, Турция на протяжении многих лет сталкивалась с экономическими кризисами, что позволило ей выработать устойчивость к подобным вызовам. "Кризисы сформировали у нас устойчивость и надежность. За последние 25 лет цены на энергоносители в Турции существенно менялись, однако мы смогли укрепить экономику и добиться значительного прогресса в энергетическом секторе", - отметил он.

Министр подчеркнул, что важную роль в этом сыграли совместные проекты с соседними странами, в том числе с Азербайджаном.