    17 апреля, 2026
    • 11:47
    Байрактар: Глобальные кризисы укрепили экономику Турции

    Глобальные конфликты, в том числе на Ближнем Востоке, оказывают влияние и на экономику Турции, однако страна умеет справляться с подобными кризисами.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар на панельной сессии в рамках Анталийского дипломатического форума.

    По его словам, Турция на протяжении многих лет сталкивалась с экономическими кризисами, что позволило ей выработать устойчивость к подобным вызовам. "Кризисы сформировали у нас устойчивость и надежность. За последние 25 лет цены на энергоносители в Турции существенно менялись, однако мы смогли укрепить экономику и добиться значительного прогресса в энергетическом секторе", - отметил он.

    Министр подчеркнул, что важную роль в этом сыграли совместные проекты с соседними странами, в том числе с Азербайджаном.

