    Region
    • 17 aprel, 2026
    • 11:33
    Alparslan Bayraktar: Mövcud müharibələr Türkiyədə də iqtisadi böhrana səbəb olub

    Mövcud müharibələr bütün dünyada olduğu kimi Türkiyədə də iqtisadi böhrana səbəb olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Antalya Forumunda "Qlobal Enerji Xəritəsinin yenidən tərtib edilməsi: Təhlükəsizlik və Qeyri-müəyyənlik" adlı paneldə Türkiyənin Enerji və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar deyib.

    O bildirib ki, Türkiyə uzun illər iqtisadi böhran yaşayıb və buna ölkə olaraq dözümlüdür:

    "Böhranlar bizdə müqavimət və güvənliliyi yaradıb. Türkiyədə 25 ildə enerji qiymətləri çox dəyişib. Biz öz iqtisadiyyatımızı daha da gücləndirdik, energetika sahəsində irələyişlər əldə etdik. Burada qonşu Azərbaycan və digər qonşu ölkələrlə birgə lahiyələrdə həyata keçirildi. Hazırda Türkiyədə energetika sahəsində çox inkişaf edib".

    Antalya Diplomatiya Forumu Enerji böhranı Alparslan Bayraktar
    Байрактар: Глобальные кризисы укрепили экономику Турции
    Bayraktar: Global crises strengthened Türkiye's economy

    Son xəbərlər

    13:26

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Xarici siyasət
    13:25

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Biznes
    13:21

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Xarici siyasət
    13:10

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Komanda
    13:05

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Energetika
    13:02
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    Xarici siyasət
    12:58

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    İnfrastruktur
    12:56

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

    Sağlamlıq
    12:56

    Cevdet Yılmaz: İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış qlobal nizam sanki geriyə qayıdır

    Region
    Bütün Xəbər Lenti