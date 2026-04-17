Токаев назвал ядерный вопрос центральным в конфликте вокруг Ирана

Вопрос нераспространения ядерного оружия должен находиться в центре международной повестки и переговорных процессов.

Как передает корреспондент Report из Антальи, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу на Анталийском дипломатическом форуме.

Он призвал к более ответственному и взвешенному поведению в условиях растущей международной нестабильности, подчеркнув необходимость осознанного подхода к происходящим в мире процессам.

"Возьмем, например, ситуацию вокруг Ирана. Это, конечно, очень сложный вопрос, и даже комментировать его непросто. Но при этом Казахстан выразил солидарность со странами Персидского залива прежде всего и призвал все государства к сдержанности и прекращению военных действий", - сказал он.

Токаев подчеркнул, что последствия конфликта уже оказывают негативное влияние на мировую экономику, в частности на торговлю и энергетику.

"Сегодня все говорят о свободе судоходства через Ормузский пролив. Да, это очень важно, но нужно помнить, что до конфликта этот коридор уже был открыт для свободной торговли. Поэтому необходимо сосредоточиться на сути проблемы. А суть заключается в распространении ядерных технологий и ядерного оружия. И именно этот вопрос должен находиться в центре переговоров по иранскому конфликту", - добавил он.