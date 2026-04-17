Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном

    Galei Tzahal: ЦАХАЛ не считает наземную операцию в Ливане эффективной

    Другие страны
    • 17 апреля, 2026
    • 11:39
    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не верит в возможность разоружения группировки "Хезболлах" военным путем.

    Как передает Report, об этом сообщает корреспондент армейского новостного радио Galei Tzahal Дарон Кадош со ссылкой на источники.

    "В ЦАХАЛ на самом деле считают, что разоружение "Хезболлах" с помощью военной операции сейчас неосуществимо. Невозможно захватить весь Ливан прочесывая деревню за деревней, дом за домом", - сказал источник журналисту.

    Длительность перемирия между Израилем и Ливаном источники оценивают примерно на год.

    "Прекращение огня - правильный шаг. Будет ли оно удачным? Узнаем через год", - отметил источник в службе безопасности страны.

    При этом сообщается, что правительство Ливана сможет найти способ разоружить группировку для установления устойчивого мира.

    Другой источник отмечает, что Иран также сыграл свою роль в установлении перемирия между ЦАХАЛ и "Хезболлах", посредством давления на радикальную группировку.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    После того как "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, ЦАХАЛ нанес удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    14 апреля в Вашингтоне под эгидой США состоялся предварительный раунд ливано-израильских контактов, на котором должна была быть определена дата начала мирных переговоров с целью достижения соглашения о прекращении огня. Делегации возглавили послы Ливана и Израиля в Соединенных Штатах Нада Хаммаде-Муаввад и Йехиэль Лайтер.

    16 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Ливан договорились о введении 10-дневного режима прекращения огня с 17:00 по восточному времени.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Радикальная группировка Хезболлах Ливан

