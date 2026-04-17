    Мустафаев: Азербайджан - надежный экономический партнер РФ

    Внешняя политика
    • 17 апреля, 2026
    • 11:39
    Мустафаев: Азербайджан - надежный экономический партнер РФ

    Азербайджан является надежным партнером РФ, открытым для продуктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества как двусторонним, так и многосторонним партнером.

    Как сообщает Report, об этом он заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "Азербайджан и Россия связаны прошлыми торговыми и экономическими отношениями, создающими основу для дальнейшего укрепления двухстороннего сотрудничества. Мы уверены, что, опираясь на уже достигнутые успехи, совместными усилиями сможем добиться новых значимых результатов. Азербайджан является надежным партнером, открытым для продуктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества как двусторонним, так и многосторонним партнером", - отметил Ш. Мустафаев.

    По его словам, по состоянию на 1 апреля 2026 года в Азербайджане зарегистрировано более 2100 коммерческих структур с российским капиталом, свыше 1400 из которых активно функционируют.

    "Они представлены в ключевых отраслях экономики, включая промышленное, сельское хозяйство, транспорт, строительство, торговлю, фармацевтику и сферу услуг. Объем прямых инвестиций из России в экономику Азербайджана составил 10,7 млрд долларов США, в том числе 2,9 млрд долларов были направлены на нефтегазовый сектор", - подчеркнул вице-премьер.

    Мустафаев также призвал российские компании "более активно включиться" в реализацию инвестиционных проектов на освобожденных территориях Азербайджана.

    Şahin Mustafayev: Azərbaycan Rusiyanın etibarlı iqtisadi tərəfdaşıdır
    Mustafayev: Azerbaijan - reliable economic partner for Russia

