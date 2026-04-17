Мустафаев: Азербайджан и РФ обсудили параметры тарифного урегулирования

Азербайджан и Россия в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) рассмотрели параметры тарифного урегулирования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

"В ходе вчерашнего заседания МПК в транспортно-логистической сфере были достигнуты конкретные договоренности, определены ключевые цели, сроки их реализации, а также параметры тарифного урегулирования. Были обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок, даны соответствующие поручения по принятию конкретных мер и ожидаем, что в кратчайшие сроки будут достигнуты практические результаты", - подчеркнул вице-премьер.