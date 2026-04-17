    Мустафаев: Азербайджан и РФ обсудили параметры тарифного урегулирования

    Азербайджан и Россия в рамках заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) рассмотрели параметры тарифного урегулирования.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "В ходе вчерашнего заседания МПК в транспортно-логистической сфере были достигнуты конкретные договоренности, определены ключевые цели, сроки их реализации, а также параметры тарифного урегулирования. Были обсуждены вопросы увеличения объемов грузоперевозок, даны соответствующие поручения по принятию конкретных мер и ожидаем, что в кратчайшие сроки будут достигнуты практические результаты", - подчеркнул вице-премьер.

    Шахин Мустафаев Азербайджано-российские отношения Межправительственная комиссия (МПК)
    Şahin Mustafayev: Azərbaycan və Rusiya tarif tənzimlənməsinin parametrlərini müzakirə edib
    Mustafayev: Azerbaijan, Russia discussed tariff regulation parameters

    Последние новости

    13:25

    Гаджиев призвал развивать многостороннее сотрудничество в регионе Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:19
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Анталье с президентом Молдовы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:18
    Фото

    Азербайджан и США обсудили инициативу TRIPP

    Инфраструктура
    13:10

    Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

    Внешняя политика
    13:10
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с президентом Северного Кипра - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    13:01

    АЖД начали проектные работы по маршруту Баку-Говсан

    Инфраструктура
    12:53

    Ильхам Алиев пригласил Ахмеда аш-Шараа посетить Азербайджан

    Внешняя политика
    12:51

    Шахбазов призвал увеличить инвестиции в нефть и газ для безопасности рынка

    Энергетика
    12:48
    Фото

    Производство дисплеев наладят в промпарке в Сумгайыте

    Экономика
    Лента новостей