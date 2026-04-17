В Баку пройдет Форум НПО WUF13
- 17 апреля, 2026
- 11:43
В Баку в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) 19 мая пройдет Форум неправительственных организаций (НПО).
Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева на пресс-конференции, посвященной 5-летию деятельности организации.
Она отметила, что в форуме ожидается участие влиятельных представителей гражданского общества из более чем 100 стран: "Это глобальное событие станет наследием WUF13 для местных и зарубежных НПО".
Алиева также добавила, что 14 мая в рамках "Бакинской недели градостроительства" ожидается проведение Генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга, а 16 мая - II Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Она добавила, что в сентябре 2026 года в Гяндже состоится Азербайджанский форум сотрудничества НПО.
Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая.