    В Баку пройдет Форум НПО WUF13

    В Баку в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13) 19 мая пройдет Форум неправительственных организаций (НПО).

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева на пресс-конференции, посвященной 5-летию деятельности организации.

    Она отметила, что в форуме ожидается участие влиятельных представителей гражданского общества из более чем 100 стран: "Это глобальное событие станет наследием WUF13 для местных и зарубежных НПО".

    Алиева также добавила, что 14 мая в рамках "Бакинской недели градостроительства" ожидается проведение Генеральной ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга, а 16 мая - II Форума солидарности НПО стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Она добавила, что в сентябре 2026 года в Гяндже состоится Азербайджанский форум сотрудничества НПО.

    Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая.

