    • 17 aprel, 2026
    Bakıda WUF13 QHT Forumu keçiriləcək

    Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin təşkilatçılığı ilə mayın 19-da Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasının (WUF13) QHT Forumu keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Aygün Əliyeva qurumun 5 illik fəaliyyəti ilə bağlı mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, Foruma 100-dən çox ölkədən nüfuzlu vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin qatılması gözlənilir: "Bu qlobal tədbir yerli və xarici QHT-lərin WUF13 irsinə çevriləcək".

    A.Əliyeva, həmçinin mayın 14-də "Bakı Şəhərsalma Həftəsi" çərçivəsində Qlobal Cənub QHT Platformasının Baş Assambleyasının, mayın 16-da isə Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv Ölkələrin QHT-lərinin II Həmrəylik Forumunun keçirilməsinin gözlənildiyini də əlavə edib.

    Sədr 2026-cı ilin sentyabrında Gəncə şəhərində Azərbaycan QHT-lərin Əməkdaşlıq Forumunun keçiriləcəyini də deyib.

    В Баку пройдет Форум НПО WUF13
    Baku to host NGO Forum at WUF13 in May

    Cevdet Yılmaz: Avropanın daha güclü liderə ehtiyacı var

    Hikmət Hacıyev: Cənubi Qafqaz regionu daha sabit və sülhə yaxın bir mərhələyə qədəm qoyub

    Dövlət satınalmalarının vahid internet portalının funksionallığı artırılıb

    Hikmət Hacıyev: Regionda üç və çoxtərəfli əməkdaşlıq fayda verə bilər

    Elşad Şirzadov: "Gəncə"yə qarşı üçüncü oyunda səhvlərimizi aradan qaldıracağıq"

    Azərbaycan bazarın təhlükəsizliyi üçün neft və qaz sektoruna investisiyaları artırmaq çağırışı edib

    Sumqayıt Sənaye Parkında displey istehsalına başlanılacaq

    AAYDA-ya məxsus şirkət ləğv olunur

    Azərbaycanda at xəstəlikləri üzrə epizootoloji monitorinqlər keçiriləcək

