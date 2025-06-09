В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей

В результате возгорания частного дома в селе в Башкортостане погибли трое детей.

В результате возгорания частного дома в селе в Республике Башкортостан (РФ) погибли трое детей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МЧС России.

"В МЧС Башкортостана поступило сообщение о пожаре в частном жилом бревенчатом доме с дощатой верандой в селе Старобалтачево Балтачевского района", - сообщили в министерстве, отметив, что в ходе тушения внутри дома были обнаружены погибшими дети 16, 9 и 3 лет.

"Открытое горение ликвидировано на площади 110 кв. метров", - сказали в МЧС.

Причины пожара будут устанавливать рабочая группа регионального главка министерства, дознаватели и эксперт испытательной пожарной лаборатории.