Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.
Как сообщает Report, его стоимость оценивается в €200 млн.
В обновленном рейтинге стоимость 17-летнего Ямаля возросла на €20 млн. Он также стал самым дорогим игроком по версии Международного центра спортивных исследований. Организация оценила его рыночную стоимость в €402,3 млн.
Кроме Ламина Ямаля в топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt вошли:
Джуд Беллингем ("Реал") - €180 млн;
Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити") - €180 млн;
Килиан Мбаппе ("Реал") - €180 млн;
Винисиус Жуниор ("Реал") - €170 млн;
Букайо Сака ("Арсенал") - €150 млн;
Педри ("Барселона") - €140 млн;
Флориан Вирц ("Байер") - €140 млн;
Джамал Мусиала ("Бавария") - €140 млн;
Федерико Вальверде ("Реал") - €130 млн.
В составе "Барселоны" Ламин Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. Вместе со сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы в 2024 году и был признан лучшим молодым игроком турнира.