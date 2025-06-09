Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Как сообщает Report, его стоимость оценивается в €200 млн.

В обновленном рейтинге стоимость 17-летнего Ямаля возросла на €20 млн. Он также стал самым дорогим игроком по версии Международного центра спортивных исследований. Организация оценила его рыночную стоимость в €402,3 млн.

Кроме Ламина Ямаля в топ-10 самых дорогих игроков по версии Transfermarkt вошли:

Джуд Беллингем ("Реал") - €180 млн;

Эрлинг Холанн ("Манчестер Сити") - €180 млн;

Килиан Мбаппе ("Реал") - €180 млн;

Винисиус Жуниор ("Реал") - €170 млн;

Букайо Сака ("Арсенал") - €150 млн;

Педри ("Барселона") - €140 млн;

Флориан Вирц ("Байер") - €140 млн;

Джамал Мусиала ("Бавария") - €140 млн;

Федерико Вальверде ("Реал") - €130 млн.

В составе "Барселоны" Ламин Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года. Вместе со сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы в 2024 году и был признан лучшим молодым игроком турнира.