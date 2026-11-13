Бахтияр Асланбейли: Правовое регулирование ИИ остается ключевым вызовом

Основная проблема, связанная с искусственным интеллектом (ИИ), заключается в правовом регулировании его применения, этическом поведении и определении ответственности.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по региону Каспия, Центральной Азии и Турции Бахтияр Асланбейли в ходе панельных дискуссий в рамках II Саммита по искусственному интеллекту, в Баку.

"Крайне важно то, как мы будем регулировать вопросы, которые приносит ИИ в нашу жизнь", - отметил он.

По словам Асланбейли, в будущем ИИ может обеспечить автоматизацию и ускорение всех процессов. В качестве примера он привел анализ сейсмических данных в нефтегазовой отрасли.

Он пояснил, что сейсмические исследования позволяют определить участки с высокой вероятностью наличия углеводородов. Затем бурится разведочная скважина, по результатам которой подтверждается наличие нефти или газа.

Он добавил, что ранее этот процесс осуществлялся с помощью суперкомпьютеров:

"Допустим, мы отправляли эти данные в Хьюстон. Там в течение 3-4 месяцев шли вычисления, после чего приходили результаты. Теперь уже не нужно ждать 3-4 месяца", - сказал Асланбейли.

Он подчеркнул, что применение ИИ позволяет сократить сроки обработки данных и повысить точность получаемой информации.

"За более короткое время мы получаем более точную информацию, и тем самым наш доступ к ресурсам и доступность ресурсов увеличиваются, и мы создаем еще больше ценности", - добавил он.