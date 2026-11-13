Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Бахтияр Асланбейли: Правовое регулирование ИИ остается ключевым вызовом

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 16:26
    Бахтияр Асланбейли: Правовое регулирование ИИ остается ключевым вызовом

    Основная проблема, связанная с искусственным интеллектом (ИИ), заключается в правовом регулировании его применения, этическом поведении и определении ответственности.

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент BP по региону Каспия, Центральной Азии и Турции Бахтияр Асланбейли в ходе панельных дискуссий в рамках II Саммита по искусственному интеллекту, в Баку.

    "Крайне важно то, как мы будем регулировать вопросы, которые приносит ИИ в нашу жизнь", - отметил он.

    По словам Асланбейли, в будущем ИИ может обеспечить автоматизацию и ускорение всех процессов. В качестве примера он привел анализ сейсмических данных в нефтегазовой отрасли.

    Он пояснил, что сейсмические исследования позволяют определить участки с высокой вероятностью наличия углеводородов. Затем бурится разведочная скважина, по результатам которой подтверждается наличие нефти или газа.

    Он добавил, что ранее этот процесс осуществлялся с помощью суперкомпьютеров:

    "Допустим, мы отправляли эти данные в Хьюстон. Там в течение 3-4 месяцев шли вычисления, после чего приходили результаты. Теперь уже не нужно ждать 3-4 месяца", - сказал Асланбейли.

    Он подчеркнул, что применение ИИ позволяет сократить сроки обработки данных и повысить точность получаемой информации.

    "За более короткое время мы получаем более точную информацию, и тем самым наш доступ к ресурсам и доступность ресурсов увеличиваются, и мы создаем еще больше ценности", - добавил он.

    Бахтияр Асланбейли British Petroleum (BP) Искусственный интеллект (ИИ)
    Bəxtiyar Aslanbəyli: "Süni intellektin tətbiqi ilə bağlı əsas problemlər müəyyən olunmalıdır"
    BP Vice President: Key challenges of AI adoption must be identified
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    16:59
    Мерц призвал США не допустить "сюрпризов" в переговорах по Украине
    Другие страны
    16:58
    Пассажиров рейса Новосибирск-Бишкек эвакуировали после сообщения о возможной бомбе
    Другие страны
    16:51
    Ильхам Рагимли: В театрах необходимо восстановить должности худрука и главного режиссера
    Kультурная политика
    16:46
    Фото
    В Астрахани отметили 15-летие присвоения средней школе №11 имени Гейдара Алиева
    Внешняя политика
    16:45
    Расходы населения Азербайджана на фармацевтику за год выросли более чем на 21%
    Инфраструктура
    16:41
    В Париже на завтра запланированы три акции протеста с участием до 60 тыс. человек
    Другие страны
    16:32
    В Азербайджане заказы на средства микромобильности в октябре выросли на 33%
    Инфраструктура
    16:26
    Бахтияр Асланбейли: Правовое регулирование ИИ остается ключевым вызовом
    Энергетика
    16:24
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%
    Энергетика
    Лента новостей