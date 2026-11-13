В Астрахани отметили 15-летие присвоения средней школе №11 имени Гейдара Алиева

В Астраханской области России прошли мероприятия, посвященные 15-летию капитальной реконструкции средней общеобразовательной школы №11 и присвоения учебному заведению имени общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в мероприятиях в составе азербайджанской делегации приняли участие заместитель министра науки и образования Идрис Исаев, глава Исполнительной власти Абшеронского района Абдин Фарзалиев, депутаты Милли Меджлиса Ризван Набиев и Заур Шюкюров, председатель Абшеронской районной организации ПЕА Аббас Алиев.

В ходе мероприятий подробно обсуждались жизнь и деятельность Гейдара Алиева, его заслуги перед азербайджанским народом и государством, историческая миссия по реконструкции и всестороннему развитию страны, а также важная роль в формировании и развитии азербайджано-российских отношений.

11 ноября азербайджанская делегация вместе с официальными лицами Астраханской области и представителями азербайджанской диаспоры посетила Аллею имени Гейдара Алиева в Астрахани, возложив цветы к памятнику общенациональному лидеру. Делегация также посетила "Братское кладбище", где почтила память погибших во Второй мировой войне и возложила цветы к Вечному огню.

В тот же день состоялась официальная встреча азербайджанской делегации с председателем правительства Астрахани Денисом Афанасьевым. Обсуждались перспективы развития связей между Азербайджаном и Астраханской областью, расширение взаимного сотрудничества и усиление совместной деятельности в гуманитарной сфере. Стороны подчеркнули исторические заслуги Гейдара Алиева в укреплении дружеских и братских отношений между двумя народами.

12 ноября делегация посетила школу №11 имени Гейдара Алиева. В фойе школы были возложены цветы к бюсту общенационального лидера. Директор школы Татьяна Тихомирова рассказала о 15-летнем пути развития школы, ее деятельности и провела гостей по стендам, посвященным жизни и деятельности Гейдара Алиева, а также по уголку Азербайджана и выставке рисунков школьников.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя правительства Астрахани Илья Волынский, мэр города Астрахани Игорь Редькин и первый заместитель министра науки и образования Астраханской области Алина Султанова рассказали о развитии азербайджано-российских связей, о роли школы №11 имени Гейдара Алиева в укреплении гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

В выступлениях была подчеркнута значимость мероприятий, проводимых в школе в направлении изучения и пропаганды богатого наследия великого лидера, высоко оценен вклад учебного заведения в укрепление дружественных отношений между народами Азербайджана и России.

Также выступили заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев, глава Исполнительной власти Абшеронского района Абдин Фарзалиев, депутаты Милли Меджлиса Ризван Набиев и Заур Шюкюров.

В выступлениях говорилось о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и государственностью, о значении определенной им стратегии развития в прогрессе современного Азербайджана, о его роли в развитии азербайджано-российских отношений, а также о проектах, реализованных Фондом Гейдара Алиева в Астраханской области.

В рамках юбилейного мероприятия учителя, отличившиеся своими заслугами в изучении и пропаганде наследия Гейдара Алиева в течение учебного года, а также своей активностью, были награждены почетными грамотами и наградами. Учащимся, отличившимся учебными достижениями, были вручены подарки. В завершение была представлена художественная программа, подготовленная школьниками и посвященная юбилею.

Отметим, что в 2011 году в средней общеобразовательной школе №11, действующей в городе Астрахани России, были проведены капитальные работы по реконструкции с азербайджанской стороны. В рамках проекта в школе были созданы спортивный зал, лаборатории, библиотека и другие учебные помещения, построены два новых корпуса, учебное заведение было капитально отремонтировано и оснащено необходимым оборудованием.

В том же году решением российского правительства школе было присвоено имя общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, и учебное заведение было названо "Средняя общеобразовательная школа №11 имени Гейдара Алиева".

В рамках визита также состоялась встреча азербайджанской делегации с губернатором Астраханской области Игорем Юрьевичем Бабушкиным. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам перспектив развития сотрудничества между Азербайджаном и Астраханской областью и расширения взаимных связей.

Игорь Бабушкин, подчеркнув, что отношения между странами основываются на принципах дружбы и братства, отметил заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в установлении и развитии этих связей. Он сообщил, что в Астраханской области память великого лидера всегда чтится с уважением, проводятся многочисленные мероприятия, посвященные его жизни и деятельности.

На встрече также были отмечены вклады президента Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина в дальнейшее углубление азербайджано-российских отношений, основанных на принципах добрососедства.