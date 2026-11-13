В Азербайджане заказы на средства микромобильности в октябре выросли на 33%

В октябре 2026 года средства микромобильности были заказаны 544 365 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В прошлом месяце велосипедами и самокатами воспользовались 297 265 человек, которые в общей сложности преодолели расстояние в 2 119 185 км. По сравнению с октябрем прошлого года эти показатели увеличились на 35% и 31% соответственно.

Заметный рост зафиксирован в целом за 10 месяцев этого года. В Баку в январе–октябре этого года средства микромобильности были заказаны 3 811 106 раз, что означает рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период число пользователей средств микромобильности составило 1 946 866 человек, что на 19% больше показателей января–октября 2025 года.

На велосипедах и самокатах в январе–октябре этого года было преодолено 10 549 590 км пути, что означает рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.