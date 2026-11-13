Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Азербайджане заказы на средства микромобильности в октябре выросли на 33%

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 16:32
    В Азербайджане заказы на средства микромобильности в октябре выросли на 33%

    В октябре 2026 года средства микромобильности были заказаны 544 365 раз.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана, это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    В прошлом месяце велосипедами и самокатами воспользовались 297 265 человек, которые в общей сложности преодолели расстояние в 2 119 185 км. По сравнению с октябрем прошлого года эти показатели увеличились на 35% и 31% соответственно.

    Заметный рост зафиксирован в целом за 10 месяцев этого года. В Баку в январе–октябре этого года средства микромобильности были заказаны 3 811 106 раз, что означает рост на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За этот период число пользователей средств микромобильности составило 1 946 866 человек, что на 19% больше показателей января–октября 2025 года.

    На велосипедах и самокатах в январе–октябре этого года было преодолено 10 549 590 км пути, что означает рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Агентства наземного транспорта Азербайджана Микромобильные средства передвижения
    Azərbaycanda mikromobillik vasitələrinin sifarişi oktyabrda 33 % artıb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    16:59
    Мерц призвал США не допустить "сюрпризов" в переговорах по Украине
    Другие страны
    16:58
    Пассажиров рейса Новосибирск-Бишкек эвакуировали после сообщения о возможной бомбе
    Другие страны
    16:51
    Ильхам Рагимли: В театрах необходимо восстановить должности худрука и главного режиссера
    Kультурная политика
    16:46
    Фото
    В Астрахани отметили 15-летие присвоения средней школе №11 имени Гейдара Алиева
    Внешняя политика
    16:45
    Расходы населения Азербайджана на фармацевтику за год выросли более чем на 21%
    Инфраструктура
    16:41
    В Париже на завтра запланированы три акции протеста с участием до 60 тыс. человек
    Другие страны
    16:32
    В Азербайджане заказы на средства микромобильности в октябре выросли на 33%
    Инфраструктура
    16:26
    Бахтияр Асланбейли: Правовое регулирование ИИ остается ключевым вызовом
    Энергетика
    16:24
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%
    Энергетика
    Лента новостей