Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%

В январе-октябре текущего года розничные продажи автомобильного топлива в Азербайджане составили 3 млрд 462,5 млн манатов, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива пришлось 6% расходов населения на товары потребления.

За 10 месяцев оборот розничной торговли в Азербайджане составил 57 млрд 523,4 млн манатов. Из этой суммы 31 млрд 58,6 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 26 млрд 464,8 млн манатов - на непродовольственные товары.

В реальном выражении розничный товарооборот вырос на 3,8%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 1,5%, непродовольственных товаров - на 6,6%.