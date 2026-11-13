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    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%

    Энергетика
    • 13 ноября, 2026
    • 16:24
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%

    В январе-октябре текущего года розничные продажи автомобильного топлива в Азербайджане составили 3 млрд 462,5 млн манатов, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, на покупку автомобильного бензина и дизельного топлива пришлось 6% расходов населения на товары потребления.

    За 10 месяцев оборот розничной торговли в Азербайджане составил 57 млрд 523,4 млн манатов. Из этой суммы 31 млрд 58,6 млн манатов пришлось на продовольственные товары, напитки и табачные изделия, 26 млрд 464,8 млн манатов - на непродовольственные товары.

    В реальном выражении розничный товарооборот вырос на 3,8%, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий - на 1,5%, непродовольственных товаров - на 6,6%.

    Розничная торговля Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 4 %-ə yaxın artıb
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