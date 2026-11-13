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    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 4 %-ə yaxın artıb

    Energetika
    • 13 noyabr, 2026
    • 16:06
    Azərbaycan əhalisinin yanacaq xərcləri 4 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 3 milyard 462,5 milyon manatlıq avtomobil yanacağı satılıb.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, 2025-ci ilin ilk 10 ayı ilə müqayisədə 3,8 % çoxdur.

    Ötən 10 ay ərzində alıcıların son istehlak məqsədilə aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 6 %-i avtomobil benzini və dizel yanacağının alınmasına sərf olunub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 57 milyard 523,4 milyon manatlıq, o cümlədən 31 milyard 058,6 milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 26 milyard 464,8 milyon manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb. 2025-ci ilin yanvar-oktyabr ayları ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,8 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,5 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,6 % artıb.

    Dövlət Statistika Komitəsi Benzin Dizel yanacağı avtomobil yanacağı
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%
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