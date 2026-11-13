Премьер-лига назвала время матча "Сабах" - "Нефтчи"

Будьте в курсе главных новостей!

Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google

Обнародовано время матча "Сабах" - "Нефтчи" в XVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

Матч состоится 23 января 2027 года в 19:00 на стадионе Sabah Arena.

22 января

16:00. "Габала" - "Сумгайыт"

Габалинский городской стадион

19:00. "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"

Гянджинский городской стадион

23 января

14:00. "Шамахы" - "Зиря"

Шамахинский городской стадион

19:00. "Сабах" – "Нефтчи"

Sabah Arena

24 января

15:00. "Карабах" – "Имишли"

Azersun Arena

17:30. "Туран Товуз" – "Шафа"

Товузский городской стадион