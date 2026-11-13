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    Премьер-лига назвала время матча "Сабах" - "Нефтчи"

    Футбол
    • 13 ноября, 2026
    • 16:22
    Премьер-лига назвала время матча Сабах - Нефтчи

    Обнародовано время матча "Сабах" - "Нефтчи" в XVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

    Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.

    Матч состоится 23 января 2027 года в 19:00 на стадионе Sabah Arena.

    22 января

    16:00. "Габала" - "Сумгайыт"

    Габалинский городской стадион

    19:00. "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"

    Гянджинский городской стадион

    23 января

    14:00. "Шамахы" - "Зиря"

    Шамахинский городской стадион

    19:00. "Сабах" – "Нефтчи"

    Sabah Arena

    24 января

    15:00. "Карабах" – "Имишли"

    Azersun Arena

    17:30. "Туран Товуз" – "Шафа"

    Товузский городской стадион

    Премьер-лига Азербайджана ФК Сабах ФК Нефтчи
    Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub
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