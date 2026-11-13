Премьер-лига назвала время матча "Сабах" - "Нефтчи"
Футбол
- 13 ноября, 2026
- 16:22
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Обнародовано время матча "Сабах" - "Нефтчи" в XVII туре Премьер-лиги Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Профессиональной футбольной лиге.
Матч состоится 23 января 2027 года в 19:00 на стадионе Sabah Arena.
22 января
16:00. "Габала" - "Сумгайыт"
Габалинский городской стадион
19:00. "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван"
Гянджинский городской стадион
23 января
14:00. "Шамахы" - "Зиря"
Шамахинский городской стадион
19:00. "Сабах" – "Нефтчи"
Sabah Arena
24 января
15:00. "Карабах" – "Имишли"
Azersun Arena
17:30. "Туран Товуз" – "Шафа"
Товузский городской стадион
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