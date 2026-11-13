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    Premyer Liqa: "Sabah" - "Neftçi" matçının vaxtı bəlli olub

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 16:00
    Premyer Liqa: Sabah - Neftçi matçının vaxtı bəlli olub

    Misli Premyer Liqasının XVII turunda keçirilməsi planlaşdırılan "Sabah" - "Neftçi" oyununun vaxtı açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    Qarşılaşma 2027-ci il, yanvarın 23-də baş tutacaq. "Sabah Arena"dakı görüş saat 19:00-da start götürəcək.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XVII tur

    22 yanvar (cümə)

    16:00. "Qəbələ" – "Sumqayıt"

    Qəbələ şəhər stadionu

    19:00. "Kəpəz" – "Araz-Naxçıvan"

    Gəncə şəhər stadionu

    23 yanvar (şənbə)

    14:00. "Şamaxı" – "Zirə"

    Şamaxı şəhər stadionu

    19:00. "Sabah" – "Neftçi"

    "Sabah Arena"

    24 yanvar (bazar)

    15:00. "Qarabağ" – "İmişli"

    "Azersun Arena"

    17:30. "Turan Tovuz" – "Şəfa"

    Tovuz şəhər stadionu

    Azərbaycan Premyer Liqası Sabah FK Neftçi FK
    Премьер-лига назвала время матча "Сабах" - "Нефтчи"
    44 filmi
    44 filmi

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