Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    В Париже на завтра запланированы три акции протеста с участием до 60 тыс. человек

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 16:41
    В Париже на завтра запланированы три акции протеста с участием до 60 тыс. человек

    В Париже 14 ноября запланированы три акции протеста, в которых ожидается участие от 30 до 60 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

    Акции протестов будут проведены против законопроекта о презумпции законного применения оружия правоохранительными органами, в международном марше против насилия над детьми и в митинге "желтых жилетов".

    Три акции были зарегистрированы в префектуре полиции Парижа с местом старта на площади Республики.

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу для охраны правопорядка во время протестов будут задействованы около 70 тыс. полицейских и жандармов, то есть такие же силы, как и на прошлой неделе.

    "Это мобильные и оперативные меры, которые адаптируются к действиям групп риска, разбивающихся на небольшие группы и пытающихся обойти меры правоохранительных органов", – пояснил министр.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Sabah Parisdə üç etiraz aksiyası planlaşdırılıb
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    16:59
    Мерц призвал США не допустить "сюрпризов" в переговорах по Украине
    Другие страны
    16:58
    Пассажиров рейса Новосибирск-Бишкек эвакуировали после сообщения о возможной бомбе
    Другие страны
    16:51
    Ильхам Рагимли: В театрах необходимо восстановить должности худрука и главного режиссера
    Kультурная политика
    16:46
    Фото
    В Астрахани отметили 15-летие присвоения средней школе №11 имени Гейдара Алиева
    Внешняя политика
    16:45
    Расходы населения Азербайджана на фармацевтику за год выросли более чем на 21%
    Инфраструктура
    16:41
    В Париже на завтра запланированы три акции протеста с участием до 60 тыс. человек
    Другие страны
    16:32
    В Азербайджане заказы на средства микромобильности в октябре выросли на 33%
    Инфраструктура
    16:26
    Бахтияр Асланбейли: Правовое регулирование ИИ остается ключевым вызовом
    Энергетика
    16:24
    Расходы населения Азербайджана на топливо выросли на 3,8%
    Энергетика
    Лента новостей