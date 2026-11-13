В Париже на завтра запланированы три акции протеста с участием до 60 тыс. человек

В Париже 14 ноября запланированы три акции протеста, в которых ожидается участие от 30 до 60 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа.

Акции протестов будут проведены против законопроекта о презумпции законного применения оружия правоохранительными органами, в международном марше против насилия над детьми и в митинге "желтых жилетов".

Три акции были зарегистрированы в префектуре полиции Парижа с местом старта на площади Республики.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу для охраны правопорядка во время протестов будут задействованы около 70 тыс. полицейских и жандармов, то есть такие же силы, как и на прошлой неделе.

"Это мобильные и оперативные меры, которые адаптируются к действиям групп риска, разбивающихся на небольшие группы и пытающихся обойти меры правоохранительных органов", – пояснил министр.