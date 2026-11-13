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    Глобальный сбой в работе Microsoft затронул железнодорожные сети ряда стран

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 16:20
    Глобальный сбой в работе Microsoft затронул железнодорожные сети ряда стран

    Глобальный сбой в работе Microsoft затронул также железнодорожные сети ряда стран, в том числе Великобритании, Германии, Канады.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

    Такие операторы, как Deutsche Bahn, National Rail и VIA Rail Canada, сообщали о сбое в работе служб электронной почты для клиентов и программ изменения маршрутов поездов.

    Компания Deutsche Bahn объявила о "серьезном замедлении работы" Microsoft Outlook, что привело к значительным задержкам при отправке и получении электронных писем.

    "В результате распространение расписаний переадресации значительно ограничено. Все соответствующие команды участвуют в решении проблемы; текущие данные указывают на проблему на уровне серверов со стороны Microsoft", - говорится в сообщении оператора.

    В Великобритании компания National Rail, управляющая пассажирскими железнодорожными перевозками в Англии, Шотландии и Уэльсе, заявила, что сбой может повлиять на возможность клиентов получать билеты на поезд по электронной почте.

    Проблемы также были зафиксированы в Канаде. Компания VIA Rail Canada заявила, что пассажиры "могут не получать электронные письма, касающиеся их поездки", из-за технических проблем с сервисами Microsoft.

    Пассажирам было предложено проверить информацию в онлайн-системе отслеживания поездов или подписаться на SMS-уведомления.

    Microsoft объявляет о "дополнительном прогрессе в процессе устранения неполадок" и о том, что трафик "постепенно восстанавливается", поскольку инженеры компании неустанно работают над устранением глобального сбоя, в результате которого миллионы людей остались без используемых ими ежедневно рабочих инструментов.

    По данным мониторинговой службы Downdetector, сообщения о сбое "достигли 74 стран и территорий примерно за час".

    Масштабный сбой Microsoft Corporation Железные дороги
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