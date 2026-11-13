Сбой Microsoft затронул разведку и федеральную полицию Австралии

Австралийская организация безопасности и разведки (ASIO) и Федеральная полиция Австралии пострадали от масштабного сбоя сервисов Microsoft, в связи с чем правительство задействовало соглашение о приоритетном восстановлении их работы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор ASIO Майк Берджесс и комиссар Федеральной полиции Крисси Барретт подтвердили на пресс-конференции, что сбой затронул их ведомства. Пользователи по всему миру на протяжении нескольких часов не могли получить доступ к Microsoft 365, Outlook и Teams.

По его словам, правительство активировало ранее заключенное с компанией соглашение в сфере кибербезопасности, чтобы обеспечить приоритетное восстановление сервисов в интересах Австралии.

Напомним, масштабный сбой в работе сервисов Microsoft начался 12 ноября и затронул Outlook, Teams и другие приложения Microsoft 365 по всему миру. Компания связала неполадки с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за недоступности части серверов.