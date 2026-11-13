Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Сбой Microsoft затронул разведку и федеральную полицию Австралии

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 10:50
    Сбой Microsoft затронул разведку и федеральную полицию Австралии

    Австралийская организация безопасности и разведки (ASIO) и Федеральная полиция Австралии пострадали от масштабного сбоя сервисов Microsoft, в связи с чем правительство задействовало соглашение о приоритетном восстановлении их работы.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Генеральный директор ASIO Майк Берджесс и комиссар Федеральной полиции Крисси Барретт подтвердили на пресс-конференции, что сбой затронул их ведомства. Пользователи по всему миру на протяжении нескольких часов не могли получить доступ к Microsoft 365, Outlook и Teams.

    По его словам, правительство активировало ранее заключенное с компанией соглашение в сфере кибербезопасности, чтобы обеспечить приоритетное восстановление сервисов в интересах Австралии.

    Напомним, масштабный сбой в работе сервисов Microsoft начался 12 ноября и затронул Outlook, Teams и другие приложения Microsoft 365 по всему миру. Компания связала неполадки с повышенной нагрузкой на инфраструктуру из-за недоступности части серверов.

    Масштабный сбой Microsoft Corporation Австралия
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    12:08
    Замминистра: Доля мест по госзаказу при приеме в вузы приблизилась к 50%
    Наука и образование
    12:08
    В Армении на ГЗС произошел взрыв
    В регионе
    12:08
    Замминистра: Женщины в Азербайджане завершили более 70 тыс. курсов Coursera
    Бизнес
    12:02
    Азербайджанский кикбоксер стал чемпионом Европы в 13-й раз
    Индивидуальные
    12:01
    Фото
    Азербайджан и Всемирный банк обсудили продвижение устойчивого финансирования
    Финансы
    11:59
    ФРАБ выдал женщинам-предпринимателям льготных кредитов на сумму более 22 млн манатов
    Бизнес
    11:58
    Пенсии за ноябрь по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены
    Социальная защита
    11:37
    Цифровое развитие предприятий Азербайджана оценят на платформе "Lumina"
    Промышленность
    11:36
    В Азербайджане насчитывается 369 действующих аттестатов об аккредитации
    Инфраструктура
    Лента новостей